"Это наша аудитория": Бузова заступилась за "днище" в интернете

Дело в том, что звезда сериала "Универ" решила публично высказать свое мнение о скандальном шоу "Дом-2". По словам актрисы, все те, кто наблюдал за жизнью участников телестройки – "полное днище". Да и сами жители проекта заслужили почетное звание и достигли социального дна.
Удивительно, но Ольга Бузова не поддержала точку зрения Настасьи Самбурской. Экс-телеведущая шоу заверила, что артистка не имела права выливать помои на нее и всех участников "Дома-2", а уж тем более на ни в чем не повинных зрителей.
Напомним, что 17 лет жизни теледивы связаны с этим проектом. Свою карьеру Бузова начинала с лобного места на съемочной площадке шоу. Она отметила, что считает телепередачу своим вторым домом и не даст его в обиду.
"Она столько раз меня видела и не разу в глаза мне ничего не сказала. Были оскорблены люди, которые смотрят "Дом-2". Среди этих людей есть огромное число бабушек и дедушек, ветеранов и детей. Это наша аудитория. Я не могу молчать", – возмутилась ведущая.
Ольга добавила, что отстаивает интересы поклонников "Дома-2", в то время как Настасья слепо порочит честь телезрителей. Однако зачинщицей скандала стала Ксения Бородина, раскритиковавшая сериал "Беспринципные". К слову, в нем одну из ролей сыграла Самбурская.
Личная санта-барбара перешла и в аккаунты в социальных сетях. Теперь многочисленной аудитории остается только наблюдать за развитием событий.
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