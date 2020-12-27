Вся в слезах: Бортич вступила в переписку с мужем Тихановской

В этом году муж Светланы Тихановской собирался побороться за пост президента Белоруссии на выборах, но в мае во время пикета по сбору подписей его задержали. С тех пор оппозиционер находится в СИЗО. Ему вменяют насилие против сотрудников милиции и воспрепятствование проведению выборов.
Александра Бортич, которая родилась в Гомельской области, тоже не поддерживает действующего президента Белоруссии. Актриса даже выходила на пикет против Александра Лукашенко. Она считает, что Батька должен уйти в отставку немедленно.
Накануне выяснилось, что Бортич и Тиахновский общаются, посылая друг другу письма в почтовом конверте. Актриса опубликовала в "Инстаграм" фото, на котором она запечатлена в слезах. Она показала письмо, которое ей прислал Сергей. "Какое счастье, вы даже себе не представляете!", – написала артситка.
Александра Бортич призналась, что не сразу увидела ответ мужа Светланы Тихановской. Раскрывать подробности переписки актриса не стала. Она лишь призвала поклонников отправлять письма политическим заключенным. Мол, они нуждаются в "тепле и вере".
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