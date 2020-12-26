Стало известно о скором отцовстве Моргенштерна

Дилара Зинатуллина опубликовала в своем инстаграм-аккаунте трогательное фото. На снимке рэпер Моргенштерн нежно прижимается к ее животу. Эмодзи-символ с изображением семьи с ребенком тут же дал поклонникам повод думать о скором отцовстве исполнителя.
В комментариях подписчики девушки звезды обсудили вероятное пополнение в паре. Многие обратили внимание на последние известия о якобы родстве рэпера Моргенштерна с историком моды Александром Васильевым.
Эти слухи появились в связи с невероятным сходством знаменитостей. Не растерявшиеся мужчины тут же подогрели их появлением на передаче "Давай поженимся!" с Ларисой Гузеевой, где разыграли историю с ДНК-тестом на отцовство. "Поздравляю с малышом!", "Походу Моргенштерн реально влюблен", – высказались фолловеры.
Однако некоторые фанаты были немало удивлены фотографией. Они сочли, что 22-летний Алишер (настоящее имя певца – прим. ред.) слишком молод, чтобы стать отцом. Другие предположили, что на фоне повышенного интереса к теме отцовства Александра Васильева пара решила "хайпануть".
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