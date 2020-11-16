Моргенштерн нацепил лифчик во время концерта в Минске

Во время последнего концерта артиста в Минске девушки настолько вдохновились, что начали снимать бюстгальтеры и бросать их на сцену. Моргенштерн разделся до трусов еще до этого и подобному поведению ничуть не удивился. Рэпер не растерялся и надел все лифчики себе на шею.
Однако, без расстройств тоже не обошлось. Моргенштерн открыто заявил со сцены, что ему совершенно безразлична вся история с оппозицией в Беларуси, также как и то, что происходит в политической и социальной жизни России. Публика не одобрила высказывание артиста и далее освистывала каждую композицию исполнителя. Позднее ему пришлось объяснить, что он имел в виду.
В социальной сети Моргенштерн призвал поклонников "не приписывать его ко всем этим политическим движухам", потому что он ненавидит политику, а на концерт приходит повеселиться и расслабиться.
Напомним, в 2020 году рэпер занял 21 строчку в списке "40 самых успешных звёзд России до 40 лет 2020" по версии журнала Forbes. Общий доход артиста за год составляет около двух миллионов долларов. В свои 22 он уже выпустил не один совместных хит с самыми известными отечественными звездами, а несколько дней назад вышла его новая песня с популярным американским рэпером Lil Pump.
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