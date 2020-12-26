Избранница Жигунова оказалась в черном списке приставов

Виктория Ворожбит прожила в браке с дальневосточным медиамагнатом Виктором Сухановым 15 лет и потом ушла с Сергею Жигунову. Теперь бизнесмен таскает женщину по судам и таким образом, скорее всего, мстит бывшей жене за связь с известным актером.

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