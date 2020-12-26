Избранница Жигунова оказалась в черном списке приставов

Избранница Сергея Жигунова участвует сразу в нескольких судебных процессах. Виктория Ворожбит делит с Виктором Сухановым нажитое в браке имущество, а также пытается решить другие финансовые споры. Но пока удача не на стороне женщины.
Недавно медиамагнат обязал Ворожбит платить за ипотеку. Во время брака Виктория и Виктор приобрели дом, общая площадь которого более 100 квадратных метров, с просторным земельным участком. На покупку этого особняка собственных денег не хватило, поэтому супругам пришлось выступить созаемщиками и взять в долг у банка шесть миллионов рублей.
После развода за ипотечный дом платил только Суханов, а Ворожбит потребовала половину особняка себе. Именно поэтому бизнесмен решил взыскать с бывшей жены почти 185 тысяч рублей. "[Суханов] просит взыскать [эту сумму] с Ворожбит на погашение кредита", – поясняется в материале дела.
Возлюбленная Сергея Жигунова не спешила переводить деньги на счет, поэтому оказалась в "черном списке" судебных приставов. В прошлом месяце против Виктории Ворожбит было возбуждено исполнительное производство.
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