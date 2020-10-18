"Я скрывалась разными способами": Саша Бортич о неожиданной беременности

О беременности Саши Бортич впервые заговорили в начале августа. Тогда и появились первые слухи об интересном положении актрисы. Сама же 26-летняя артистка тщательно скрывала пополнение в семье.
Бортич никогда не комментировала выпады прессы. Однако на этот раз она не удержалась и выступила с официальным заявлением в личном блоге в "Инстаграм".
Удивительно, но по словам СМИ, неопровержимым доказательством беременности Александры стал тот факт, что на одной из съемок шоу она отказалась снимать пиджак.
Уже в сентябре многочисленная аудитория узнала, что девушка стала мамой. Бортич опубликовала совместную фотографию со своим супругом и долгожданным наследником.
Сегодня артистка рассказала, почему ей не хотелось говорить о беременности публично.
"Я слишком хорошо знаю, насколько злыми могут быть люди, какие статьи могут писать. Меньше всего хотелось, чтобы пытались меня где-то беременную сфотографировать. Я скрывалась самыми разными способами", – заявила Александра в одном из интервью.
Бортич подчеркнула, что ей очень нравится роль матери. Вокруг девушки всегда вертятся помощники: мама, муж и няня. Более того, сыночек Саши так быстро развивается, что молодая мама уже не успевает следить за его достижениями.
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