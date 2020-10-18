"Я скрывалась разными способами": Саша Бортич о неожиданной беременности

Саша Бортич впервые стала мамой несколько месяцев назад. Сейчас российская артистка пытается ответить на многочисленные вопросы поклонников. Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" откровенно призналась, что испытывает чувство страха из-за негативных комментариев общественности.

прочитано 157 раз