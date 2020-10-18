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"Я скрывалась разными способами": Саша Бортич о неожиданной беременности

Александра Бортич. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Саша Бортич впервые стала мамой несколько месяцев назад. Сейчас российская артистка пытается ответить на многочисленные вопросы поклонников. Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" откровенно призналась, что испытывает чувство страха из-за негативных комментариев общественности.
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О беременности Саши Бортич впервые заговорили в начале августа. Тогда и появились первые слухи об интересном положении актрисы. Сама же 26-летняя артистка тщательно скрывала пополнение в семье.

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 Александра Николаевна Бортич

Александра Николаевна Бортич актриса

Бортич никогда не комментировала выпады прессы. Однако на этот раз она не удержалась и выступила с официальным заявлением в личном блоге в "Инстаграм".

Удивительно, но по словам СМИ, неопровержимым доказательством беременности Александры стал тот факт, что на одной из съемок шоу она отказалась снимать пиджак.

Уже в сентябре многочисленная аудитория узнала, что девушка стала мамой. Бортич опубликовала совместную фотографию со своим супругом и долгожданным наследником.

Сегодня артистка рассказала, почему ей не хотелось говорить о беременности публично.

"Я слишком хорошо знаю, насколько злыми могут быть люди, какие статьи могут писать. Меньше всего хотелось, чтобы пытались меня где-то беременную сфотографировать. Я скрывалась самыми разными способами", – заявила Александра в одном из интервью.

Бортич подчеркнула, что ей очень нравится роль матери. Вокруг девушки всегда вертятся помощники: мама, муж и няня. Более того, сыночек Саши так быстро развивается, что молодая мама уже не успевает следить за его достижениями.

Автор: 18 октября 2020, 04:36 Источник: Подкаст "Время от времени" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бортич появилась перед камерами в прозрачной одежде

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