Женатый Овечкин сделал комплимент Бузовой: Тащусь от нее

Александр Овечкин рассказал о музыкальных предпочтениях. Оказывается, он любит послушать современную попсу и рэп. В плейлисте хоккеиста треки Гуфа, Ольги Бузовой и других популярных исполнителей.
"Мне нравится Гуф, мне нравится Кравц. Тащусь от Бузовой", – сказал Овечкин в ютуб-шоу "Сычев подкаст и Денис Казанский".
Также Александр Овечкин любит танцевальную музыку и зарубежную попсу и рэп. Что касается Бузовой, то ее он особенно выделил в своем списке. При этом хоккеист не стесняется такого выбора. Он признался, что даже ходил на ее сольные концерты.
Стоит отметить, что Бузова и Овечкин хорошо дружат. Семья спортсмена всегда поздравляет звезду с праздниками, а сама исполнительница часто бывает на торжественных мероприятиях хоккеиста. Одним из таких праздников стало 35-летие Овечкина. Торжество проходило в одном из столичных ресторанов.
Александр Овечкин женат уже четыре года на Анастасии Шубской. Примечательно, что свадьбу они сыграли на год позже официальной росписи. Пара заключила брак в США, где сейчас и живет. У семья два сына.
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