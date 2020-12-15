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Цирроз печени: Бледанс поставили смертельный диагноз

Цирроз печени: Бледанс поставили смертельный диагноз

Эвелина Бледанс. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Не секрет, что у Эвелины Бледанс есть сестра. Она объявилась на федеральном телевидении пять лет назад и призналась, что ей нужна помощь.
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Новой гостьей шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым стала Эвелина Бледанс. Она рассказала о своей криминальной сестре Диане, которой, по признанию самой ведущей, она уже не верит.

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 Эвелина Висвальдовна Бледанс

Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

Дело в том, что пять лет назад женщина обратилась к звездной родственнице за помощью. У нее якобы начались проблемы со здоровьем. Женщине якобы поставили цирроз печени, и ей нужны были деньги. Так как Диана сидела в тюрьме, Эвелину Бледанс сначала с опаской отнеслась к ее заявлениям, но потом согласилась помочь.

Телеведущая открыла сбор денег на помощь сводной сестре и передала ей необходимые средства на лечение. Однако пагубные привычки Дианы позже снова возобновились, и она опять влипла в неприятности. так происходило несколько раз, пока артистке не надоело.

Две недели назад Диану снова задержали за хранение наркотиков. Как раз по этой статье ее и осуждали раньше. Тогда она отсидела в тюрьме за контрабанду сильнодействующих веществ. Теперь Эвелина не верит сестре и не хочет снова ей помогать, ведь Диана сама разрушает свою жизнь, несмотря на помощь звездной родственницы.

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Автор: 15 декабря 2020, 19:59 Источник: "Прямой эфир" ✓ Надежный источник
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