"Потеря стыда – признак шизофрении": обворованная Малаховым вдова Этуша грязно выругалась

"Они не смогли меня заманить на передачу и просто в наглую ***ли (нецензурная брань – Прим. ред.) съемки Департамента культуры, – грязно выругалась Елена Этуш. – Мои съемки, использованные в программе были "позаимствованы" из видеоэкскурсии "По маршруту Владимира Этуша".
Фильм, кадры из которого украл для своего "Прямого эфира" Андрей Малахов, были сняты в ноябре, когда Елена Этуш провела авторскую экскурсию по фотовыставке на Никитском бульваре и рассказывала о работе своего знаменитого мужа в картине "Старый вояка", а также о московских местах, связанных с жизнью и творческой деятельностью артиста.
"А чего, авторское право на "России" отсутствует как класс? Или Вас поставили в известность, что лично в Вашем случае оно не действует", "Потеря стыда – первый признак шизофрении" – пишут Елене Этуш, пораженные вакханалией, люди. Вдова и сама недоумевает, как такое могло случиться...
Напомним, сегодня вдова Этуша всю себя отдает на увековечивание памяти своего легендарного мужа. Была подготовлена книга "Наш Этуш", открыта мемориальная доска на доме в Гранатном переулке, где жил Владимир Абрамович, а скоро в центре столицы должен появиться и памятник ему. Правда, прозвучавшая у Малахова стоимость монумента в 50 миллионов рублей, по словам вдовы актера, тоже является выдумкой.
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