"Потеря стыда – признак шизофрении": обворованная Малаховым вдова Этуша грязно выругалась

"Тайная любовница Этуша рассказала о 16-летнем романе с актером" – так звучала тема очередного скандального выпуска программы "Прямой эфир" на канале Россия-1". Вдова Владимира Этуша категорически отказалась участвовать в этом безобразии. Копаться в помойке нет ни желания, ни настроения. Тогда автор и ведущий ток-шоу Андрей Малахов решился на кражу.



"Они не смогли меня заманить на передачу и просто в наглую ***ли (нецензурная брань – Прим. ред.) съемки Департамента культуры, – грязно выругалась Елена Этуш. – Мои съемки, использованные в программе были "позаимствованы" из видеоэкскурсии "По маршруту Владимира Этуша".

Фильм, кадры из которого украл для своего "Прямого эфира" Андрей Малахов, были сняты в ноябре, когда Елена Этуш провела авторскую экскурсию по фотовыставке на Никитском бульваре и рассказывала о работе своего знаменитого мужа в картине "Старый вояка", а также о московских местах, связанных с жизнью и творческой деятельностью артиста.

"А чего, авторское право на "России" отсутствует как класс? Или Вас поставили в известность, что лично в Вашем случае оно не действует", "Потеря стыда – первый признак шизофрении" – пишут Елене Этуш, пораженные вакханалией, люди. Вдова и сама недоумевает, как такое могло случиться...

Напомним, сегодня вдова Этуша всю себя отдает на увековечивание памяти своего легендарного мужа. Была подготовлена книга "Наш Этуш", открыта мемориальная доска на доме в Гранатном переулке, где жил Владимир Абрамович, а скоро в центре столицы должен появиться и памятник ему. Правда, прозвучавшая у Малахова стоимость монумента в 50 миллионов рублей, по словам вдовы актера, тоже является выдумкой.