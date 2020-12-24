Боня рассказала о подноготной скандального закрытия шоу "Дом-2"

Виктория Боня назвала истинную причину закрытия скандального шоу "Дом-2". По словам звезды, причиной случившегося не является ссора телеканала с продакшн-компанией.



Новость о том, что скандальное шоу "Дом-2" закрывается, стало громом среди ясного неба. На актуальную тему появилось много слухов и спекуляций.

Судачили о том, что ТНТ приняли судьбоносное для проекта решение после ссоры с продакшн-компанией, занимавшейся созданием контента. Позже ведущий Рустам Солнцев расставил точки над i, заявив, что причина закрытия "Дома-2" более чем проста. Зрители не полюбили безликих качков и заурядных барышень, из-за чего рейтинги упали ниже плинтуса.

Аналогичной точки зрения придерживается ветеран проекта Виктория Боня. В интервью изданию НСН знаменитость сообщила, что невостребованность программы действительно является основной причиной ее закрытия. Боня опровергла слухи о том, что имел место конфликт между продакшн-студией и каналом. "Может быть, на этом канале в этом формате этот проект уже устарел", – цитируют звезду СМИ.

Напомним, в прессе распространяется информация о том, что "Дом-2" продолжит свое существование, но уже в другом виде и на другом канале. Насколько это реалистично, покажет время.

На данный момент можно говорить лишь о том, что зрителю наскучил проект. Кроме Бузовой, Бони, Солнцева и ряда других персон никто из участников не построил успешной карьеры за забором телестройки.