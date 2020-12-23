"Благодарность за "Дом-2": Собчак сравнила себя со страшным памятником

Установка памятника девушке Аленке в Нововоронеже стала одним из громких событий декабря. Многие и вовсе не обратили бы внимание на эту новость, если бы не пугающий образ скульптуры. По мнению интернет-пользователей, фигура из серебристого металла наводит ужас. Из-за общественного резонанса памятник демонтировали.
Высмеять арт-объект решила Ксения Собчак. В своем инстаграм-аккаунте телеведущая опубликовала два снимка. На одном из них журналистка запечатлена крупным планом с широко открытыми глазами и бледным макияжем под цвет памятника, а на другом – скандальная скульптура.
Так знаменитость сравнила внешность металлической Аленки с собственной. Журналистка подписала: "Благодарность Ксении Анатольевне Собчак в виде памятника от жителей за "Дом-2".
Напомним, с 2004 по 2012 годы Ксения Собчак была ведущей реалити-шоу "Дом-2". На прошлой неделе стало известно о закрытии проекта. Журналистка благодарна телестройке и ее основателю Валерию Комиссарову за старт в карьере. Телеведущая не раз отмечала, что вовремя покинула шоу, которое с годами лишилось высоких рейтингов.
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