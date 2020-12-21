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Стало известно о второй беременности жены Петросяна

Стало известно о второй беременности жены Петросяна

Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соседи молодой супруги Евгения Петросяна рассказали Татьяны Брухуновой. По их словам, мама девушки специально перебралась из Тулы в Москву, чтобы ей помогать.
прочитано 1127 раз

О том, что избранница юмориста планирует родить второго ребенка, стало известно на шоу "Звезды сошлись" телеканала НТВ. Соседи семьи поведали, что Ольге Брухуновой всегда нравился Евгений Петросян, вскоре же теща будет рядом с парой.

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Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

Они отметили, что еще в школе будущая родственница артиста с удовольствием смотрела его выступления по телевизору. Впервые об отношениях Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна заговорили в 2018 году. Ради любви к 31-летней избраннице сатирик развелся с коллегой Еленой Степаненко после 30 лет брака.

Напомним, весной этого года у супругов родился сын, которого назвали Ваганом. Ходили слухи, что ребенка выносила суррогатная мать, но Татьяна утверждает, что рожала сама. Недавно жена Евгения Петросяна сделала то, на что не решалась девять месяцев. Она показала подписчикам своего инстаграм-аккаунта, как выглядит ее девятимесячный сын.

Как писали "Дни.ру", ранее Евгений Петросян в беседе с Вячеславом Манучаровым признался, что не решался вновь стать отцом. Юморист считал, что уже не сможет обзавестись наследником, но Татьяна Брухунова его переубедила. Артист сожалеет, что раньше тратил время только на работу.

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Автор: 21 декабря 2020, 08:36 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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На кого променял Петросян исхудавшую Степаненко

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Брухунова- клон Виталины. Не за горами час разборок и делёжка хлама
Гость
Ответить
Деменция рулит. Кому это интересно? О детях подумал бы, полужидок старый, ласты откинет и какая травма будет у детей?
Гость
Ответить
Молодец Татьяна! Счастья ее семье! А каркающим на нее хочется сказать,что ж вы языки свои в задницу спрятали,когда чуть ли не каждый второй старый актер или певец женятся на молодых.Почему именно здесь исходитесь на злобный понос.Даже,если не сама родила,это ято уже новость в России?
Гость
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О какой второй ??? У нее и первой-то не было !!! Или она всю страну дураками считает ? БрЕхунова, и этим все сказано!!!
1

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