Стало известно о второй беременности жены Петросяна

Соседи молодой супруги Евгения Петросяна рассказали Татьяны Брухуновой. По их словам, мама девушки специально перебралась из Тулы в Москву, чтобы ей помогать.

О том, что избранница юмориста планирует родить второго ребенка, стало известно на шоу "Звезды сошлись" телеканала НТВ. Соседи семьи поведали, что Ольге Брухуновой всегда нравился Евгений Петросян, вскоре же теща будет рядом с парой.

Они отметили, что еще в школе будущая родственница артиста с удовольствием смотрела его выступления по телевизору. Впервые об отношениях Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна заговорили в 2018 году. Ради любви к 31-летней избраннице сатирик развелся с коллегой Еленой Степаненко после 30 лет брака.

Напомним, весной этого года у супругов родился сын, которого назвали Ваганом. Ходили слухи, что ребенка выносила суррогатная мать, но Татьяна утверждает, что рожала сама. Недавно жена Евгения Петросяна сделала то, на что не решалась девять месяцев. Она показала подписчикам своего инстаграм-аккаунта, как выглядит ее девятимесячный сын.

Как писали "Дни.ру", ранее Евгений Петросян в беседе с Вячеславом Манучаровым признался, что не решался вновь стать отцом. Юморист считал, что уже не сможет обзавестись наследником, но Татьяна Брухунова его переубедила. Артист сожалеет, что раньше тратил время только на работу.

