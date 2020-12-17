"Вы думаете, все живут как вы?": российские матери набросились на шикующую Тодоренко

Звезда часто публикует в своем инстаграм-аккаунте полезную информацию для молодых мам. Она разместила в микроблоге снимок, на котором запечатлела себя с радостным малышом. Регина Тодоренко решила, что ее опыт перелетов с ребенком будет интересен остальным и предложила написать об этом отдельный пост.
"Мне почему-то кажется, что эта инфа может быть кому-то полезна", – предположила жена певца Влада Топалова. Фолловеры, особенно "яжматери", разнесли Регину Тодоренко в пух и прах. По их мнению, невозможно давать советы, сидя в бизнес-классе самолета, а не в экономе.
Многие предложили Регине Тодоренко полетать, как большинство ее подписчиков, в обычных условиях. "Вот это будет актуальненько", "Летела с двумя детьми (один год и четыре) одна, эконом-классом 14 часов с двумя пересадками. Думаю, мне есть вам что рассказать", "Я думаю, как летать первым классом с ребенком вряд ли будет интересно большинству ваших подписчиков! Или вы думаете, все так живут как вы? А те, кто могут это позволить и так знают, как летать с ребенком и, скорее всего, с няней!", – набросились россиянки на теледиву.
Напомним, ранее Регина Тодоренко призналась, что готовится полететь в космос. Телеведущая подала заявку на роль в фильме "Вызов" Первого канала, который снимут на Международной космической станции (МКС). Влад Топалов полностью поддержал жену в смелом решении.
Ранее знаменитость посетовала на то, что ей с мужем приходится встречаться по графику из-за нехватки времени. Регина Тодоренко отметила, что без режима при их занятости – никуда.
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