"Свидания с мужем мы стали вносить в график": Тодоренко пожаловалась на тяжелую судьбу

Телеведущая любит открыто делиться с поклонниками подробностями своей жизни. Часто Регина и радуется вместе с подписчиками, и грустит. В этот раз она опубликовала пост, где пожаловалась на абсолютное отсутсвие времени.

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