"Свидания с мужем мы стали вносить в график": Тодоренко пожаловалась на тяжелую судьбу

Публикация выглядит очень трогательно: улыбающаяся Регина, на руках любимый сын, рядом еще двое детей, и все засыпано снегом. Тодоренко порадовалась окончательно наступившей зиме, и поделилась: "Какое же это непередаваемое удовольствие проводить время семьеи?!". Она рассказала, что из-за напряженного графика все встречи с друзьями приходится планировать за месяц, а также оповещать об этом всю команду. Иначе в этот день внезапно появляется рабочая встреча.
"Для меня такои? опыт – абсолютно новыи?. Я никогда не придерживалась четкого графика и вообще отношусь к тем людям, которые только что ели бургер в кафе в центре города, а через полтора часа пересекли границу Польши", – посмеялась звезда. Оказалось, что модный сейчас тайм-менеджмент ведущую совершенно не впечатляет, но без него ничего не получается.
"Сеи?час даже свидания с мужем мы стали вносить в график, чтобы суметь эффективно распорядиться временем", – пожаловалась она на трудности в отношениях. Звезда утверждает, что раньше все в ее жизни происходило спонтанно, и всегда находилось время "для импровизации".
Сегодня она успевает делать только то, что было заранее прописано. "Интересно, что это: появление ребе?нка так повлияло или просто Регишка повзрослела?" – задается вопросом артистка.
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