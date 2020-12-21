Появившийся на публике Киркоров превратился в Боярского

Филипп Киркоров любит экспериментировать с образами. Наряды певца всегда удивляют публику.

На днях в Москве состоялся показ мюзикла "Шахматы". Филипп Киркоров очень любит это шоу, поэтому с удовольствием посетил театр МДМ. Помимо певца в зале были замечены Лолита Милявская, Жасмин, Ани Лорак, Ирина Безрукова, Олеся Судзиловская и другие знаменитости.

Поп-король наблюдал за постановкой до антракта. После этого артист пропал из поля зрения. Оказалось, что Киркоров решил открыть второй акт спектакля "Шахматы" своим выступлением. Певец исполнил хит "Одна ночь в Бангкоке".

Особое внимание зрители обратили на образ Филиппа: белый смокинг и шляпа, черные брюки и черно-белые туфли. Таким внешним видом Киркоров больше напоминал Михаила Боярского, которого трудно представить без такого же головного убора.

Решение о том, что именно Филипп Киркоров должен появиться в мюзикле "Шахматы", принимал, в частности, глава театральной компании "Бродвей Москва", художественный руководитель театра МДМ Дмитрий Богачев. По его словам, другие артисты даже не рассматривались. Организаторы были уверены: поп-король покорит публику своей харизмой и эффектным образом.