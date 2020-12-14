"Он хотел на ней жениться!": поклонник воровал еду из холодильника Пугачевой

В шоу телеканала НТВ "Звезды сошлись" появилась бывшая домработница Людмила Дороднова. Женщина долгое время сотрудничала со звездами шоу-бизнеса, поэтому знает много интересных историй. Например, она поведала о настойчивом поклоннике Аллы Пугачевой.
По словам Дородновой, мужчина жил на крыше над квартирой примадонны. Иногда он залезал к ней окна. Когда Алла Борисовна уезжала на гастроли, поклонник воровал еду из холодильника артистки, при этом он не брал драгоценности или деньги, которые тоже были в квартире. "Он хотел на ней жениться!", – знает домработница.
Последние 30 лет Дороднова жила бок о бок с Филиппом Киркоровым, поэтому считает его своим сыном. Недавно поп-король уволил 79-летнюю домработницу. Женщина переживает, что могла обидеть артиста, поэтому публично перед ним извинилась.
Сейчас бывший супруг Аллы Пугачевой подыскивает новую домработницу – помоложе и поэнергичнее. Людмила же впервые за много лет решила озаботиться своей жизнью. В шоу "Звезды сошлись" она пообещала заняться собой и отметила, что не станет делать пластические операции.
Популярные темы форума
Не встаёт! Помогите!!!
Путин не вор
Наглость, высокомерие, тупость
Отвратительное
Залетела!!!
Когда хохлы кастрюли снимут?
Изменила будущему супругу
Трусы
В Алкашей вселяются черти
Лечение гомосексуализма