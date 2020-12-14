"Освободить дорогу": жаждущий помоложе Киркоров отпустил любимого человека

30 лет Филипп Киркоров был окружен вниманием и заботой одной женщины. Она стала для него семьей, давала советы и была посвящена во все детали жизни артиста. Тяжелый 2020 год разрушил и эти отношения: любимица всей страны домработница Люся больше не работает у звезды. Она скромно живет на пенсию в крохотной квартире.

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