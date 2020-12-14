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"Освободить дорогу": жаждущий помоложе Киркоров отпустил любимого человека

Филипп Киркоров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
30 лет Филипп Киркоров был окружен вниманием и заботой одной женщины. Она стала для него семьей, давала советы и была посвящена во все детали жизни артиста. Тяжелый 2020 год разрушил и эти отношения: любимица всей страны домработница Люся больше не работает у звезды. Она скромно живет на пенсию в крохотной квартире.
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В новом выпуске "Звезды сошлись" на "НТВ" Людмила Дорондова сообщила, что слухи об ее увольнении начали ходить еще три года назад, но тогда этого не случилось. Теперь Филипп Киркоров ищет помощницу, которая будет "помоложе, поживее". Людмила во многом винит коронавирус, так как из-за него все стали нервными. "Видно, кому-то надо было в дом пройти, освободить дорогу. Филипп меняет коллектив, возможно, ему кто-то нашептал про меня, а может, он обиделся на что-то", – поделилась она. Также экс-домработница Люся отметила, что артиста она любит. Он был для нее как сын, поэтому своих детей она никогда не хотела.

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Людмила Дорондова уверена: все дело в ее возрасте. Она рассказала, что Филипп Бедросович часто отпускал ее домой, потому что считал ее вид нездоровым, волновался. "После увольнения он помог мне деньгами, но сейчас я живу на свою пенсию – около 20 тысяч рублей в месяц", – рассказала она.

Знаменитая домработница считает, что она была хорошим помощником, но отмечает, что из-за площади дома было непросто. Однако она так и не научилась готовить любимый завтрак звезды, иногда могла нечаянно испортить предмет гардероба и всегда говорила то, что думает.

Филипп Киркоров пока не идет на контакт с ней: недавно Людмила хотела поздравить с днем рождения Аллу-Викторию, но певец не ответил ей. По признанию самой Людмилы Дорондовой, после таких великих начальников она не может представить себе работу в обычной семье.

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Автор: 14 декабря 2020, 08:44 Источник: "НТВ" ✓ Надежный источник
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