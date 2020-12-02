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"Прикончить старикашку поскорее": Семина раскрыла корыстную цель Цымбалюк-Романовской

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya
Артистка Тамара Семина была очень дружна с Арменом Джигарханяном и говорит про него лишь хорошее. При этом она категорически отзывается о его экс-супруге Виталине Цымбалюк-Романовской.
прочитано 410 раз

Тамара Семина часто принимает участие в скандальных ток-шоу. Например, недавно ее пригласили в передачу Первого канала "Пусть говорят". В том же выпуске должна была появиться Виталина Цымбалюк-Романовская. Актриса отказалась приходить на шоу, узнав об участии пианистки.

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Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

 Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

Однажды Семина уже виделась с блондинкой в студии "Пусть говорят" и испытала неприятные эмоции. Телеведущий Дмитрий Борисов уговаривал Тамару Петровну быть снисходительнее к Виталине, но актриса не готова менять мнение о ней, поскольку уверена: у пианистки был корыстный интерес к Джигарханяну.

По мнению Семиной, Цымбалюк-Романовская публично плачет, потому что потерпела неудачу. Мол, любовь тут не при чем.

"План был прикончить старикашку поскорее, но все сорвалось", – высказалась актриса.

Напомним, Армен Джигарханян расстался с Виталиной Цымбалюк-Романовской несколько лет назад и вернулся к своей прошлой возлюбленной Татьяне Власовой, на которой незадолго до смерти вновь женился. Артист скончался 14 ноября. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.

Автор: 2 декабря 2020, 11:14 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Пора нам всем прекращать обогащать беспредельщицу Ц. Смекнули, что мы читаем, пишем и завалили шлаком. Пусть ею занимаются заинтересованные лица, ну а мы уже всё высказали. И Армена не вернуть.
Все хохлушки стервы
Ответить
Тамары Сёмина права на 100%
--
Вообще это менталитет всех хохлов
--
Вот главные черты хохла
Предательство, злорадство, злоба
Упоротость как у осла
И подлость, зависть, жадоба
Халява и душа холопа
1

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