"Прикончить старикашку поскорее": Семина раскрыла корыстную цель Цымбалюк-Романовской

Тамара Семина часто принимает участие в скандальных ток-шоу. Например, недавно ее пригласили в передачу Первого канала "Пусть говорят". В том же выпуске должна была появиться Виталина Цымбалюк-Романовская. Актриса отказалась приходить на шоу, узнав об участии пианистки.
Однажды Семина уже виделась с блондинкой в студии "Пусть говорят" и испытала неприятные эмоции. Телеведущий Дмитрий Борисов уговаривал Тамару Петровну быть снисходительнее к Виталине, но актриса не готова менять мнение о ней, поскольку уверена: у пианистки был корыстный интерес к Джигарханяну.
По мнению Семиной, Цымбалюк-Романовская публично плачет, потому что потерпела неудачу. Мол, любовь тут не при чем.
"План был прикончить старикашку поскорее, но все сорвалось", – высказалась актриса.
Напомним, Армен Джигарханян расстался с Виталиной Цымбалюк-Романовской несколько лет назад и вернулся к своей прошлой возлюбленной Татьяне Власовой, на которой незадолго до смерти вновь женился. Артист скончался 14 ноября. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.
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