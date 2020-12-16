Ее перед гробом инфицировал друг: сын о несчастье с Людмилой Поргиной

"У Людмилы Поргиной обнаружили коронавирус!" – такие громкие заголовки появились на страницах Интернет-изданий. Как себя чувствует 72-летняя вдова Николая Караченцова? Об этом корреспонденту "Дни.ру" рассказал сын знаменитой актерской четы Андрей Караченцов.

"Две недели назад мама была на похоронах друга семьи – художника и скульптора, который жил по соседству на даче, – рассказал Андрей Караченцов. – Там и заболела... Мы даже знаем примерно, кто ее инфицировал, с кем близко она стояла у гроба и общалась".

"Но, по всем признакам, это был обычный грипп, а не коронавирус, – считает сын Поргиной. – Сейчас мама отдыхает в Турции, восстанавливается, а когда 19 декабря вернется, то сдаст тест на антитела, чтобы понять, есть ли они у нее вообще и болела ли она".

Андрей Караченцов пояснил, что перед отъездом на море Людмила Поргина сдавала анализы, и тогда они показали отсутствие в организме белков РНК SARS-CoV-2. Но тесты иногда могут показывать и ошибочные результаты, к тому же коварное заболевание проявляется не сразу, поэтому лучше перестраховаться.

"Сейчас мама чувствует себя хорошо, наслаждается морским воздухом, погодой, прогулками, вкусной едой, ее ничего не тревожит", – добавил сын Людмилы Поргиной и попросил поблагодарить всех, кто беспокоится и переживает.

Напомним, ранее Андрей Караченцов говорил: "За время пандемии мы с мамой очень сблизились. Только сейчас я попросил ее ограничить контакты, запретил общаться с посторонними людьми лишний раз, поскольку время неспокойное из-за коронавируса".