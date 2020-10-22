"Давайте! Я не откажусь! Хочу в Париж и Турцию!": вдова Караченцова о планах на пенсию в 150 тысяч

Слова художника Никаса Сафронова о пенсии, которой достойна Людмила Поргина, вызвали большой общественный резонанс. Живописец, напомним, сказал, что вдова Караченцова должна за все свои труды получать 150 тысяч рублей в месяц. А что сама Людмила Андреевна думает по этому поводу?

"Некая блогер Лена Миро, которую я знать не знаю, возмущена, что мне за звание Заслуженной артистки каждый месяц из столичного бюджета доплачивают 30 тысяч, – говорит Поргина. – Мол, что я сделала в своей жизни. А Никас Сафронов всего лишь благородно защитил меня от нападок и сказал, что мне все 150 надо платить".

"Конечно, я была бы не против, я готова получать 150 тысяч, – улыбается Поргина. – Давайте, я не откажусь! Мне есть, куда такие дети потратить – на даче живут кошки, собаки, попугай, которых надо кормить. А еще я бы снова, как в былые времена, много путешествовала!"

"Сейчас хочу поехать в Турцию, потом – опять в Париж, – рассказала о планах вдова Караченцова. – Мне сын уже сказал: "Что ты все путешествуешь?!" А я это просто люблю! Я привыкла путешествовать! Коленька меня, помню, спрашивал: "Куда ты, девонька, сейчас летишь? В Индонезию? Давай!" Он радовался, что я так много езжу!"

Напомним, 71 летняя актриса получает около 20 тысяч трудовой пенсии, еще 30 ей положено от московского мэра за звание "Заслуженной". Кроме того, как призналась Людмила Андреевна, она по сей день состоит в труппе "Ленкома" и получает там зарплату, хотя выходить на сцену перестала еще лет 15 назад, когда взвалила на себя заботу о больном муже. Такой вот благородный шаг руководства легендарного театра. А еще у актрисы есть небольшой "свечной заводик" – Поргина сдает квартиры в аренду и имеет от этого небольшой доход.