"Какие бездарности": поклонники Пугачевой и Баскова требуют вернуть артистов

Работа над культовым "Cyberpunk 2077" длилась около восьми лет. Компьютерная версия основана на настольной игре Майка Пондсмита. Создатели позаботились о всех мелочах. Теперь пользователь может выбирать внешность персонажа и его класс.
Примечательно, что главными звездами русскоязычной версии стали Анастасия Ивлеева, озвучившая персонажа Карину Ли, и ее муж Элджей – Кевин Кинг.
Среди современных блогеров и звезд шоу-бизнеса отличились: Данила Поперечный, диджей Нина Кравиц и Александр Гудков. К слову, девушка записала пять композиций и для саундтрека к "Cyberpunk 2077".
Несмотря на популярность заявленных артистов, пользователи негодуют. Многочисленная аудитория недовольна, что озвучивать ролик позвали таких селебрити, которых даже не вся публика после 35 лет знает.
"Жесть, таких бездарностей взять на озвучку такого проекта. Особенно Ивлеева и ее паренек из деревни. Что за позор, да, Алла Пугачева с Басковым и то лучше озвучили бы", – написали пользователи социальных сетей.
В негативном ключе оценили и гонорары молодых артистов. Многих волнует, какую сумму получили Ивлеева и Элджей за озвучку игры. Остается только гадать, повлияет ли данное противоречие на российский рынок видеоигр.
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