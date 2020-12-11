"Боже, нет, пожалуйста!": Кристина Асмус не может поверить в смерть близкого человека

Ким Ки Дук умер от коронавируса. Он не вышел на связь в установленное время, и родные заподозрили неладное. Когда к режиссеру пришли на помощь, было уже поздно.
Многочисленные коллеги и друзья кинодеятеля в шоке от случившегося. Российская актриса Кристина Асмус была дружна с ним. Они познакомились на ММКФ в 2018 году, где он был председателем жюри, и после этого периодически созванивались. В своем "Инстаграм" она рассказала, что не может поверить в страшную трагедию.
"О, Боже!!! Боже… Нет, пожалуйста… Не могу поверить… Культовый южнокорейский режиссер, лауреат Венецианского и Берлинского кинофестивалей Ким Ки Дук сегодня умер от коронавируса…" – написала Кристина асмус на своей странице в соцсети.
Актриса вспомнила, как Ким поддерживал ее после выхода скандального фильма "Текст" с ее участием. После жаркой постельной сцены на Кристину Асмус обрушилась волна хейта. Через некоторое время после этого она развелась с Гариком Харламовым.
Поклонники поговаривали, что пара рассталась именно из-за откровенных съемок Кристины, однако и она, и Гарик, опровергали эту информацию.
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