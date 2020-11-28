Подруга умоляла Ивлееву бросить Элджея

Настя Ивлеева снова пришла на шоу "Вечерний Ургант". В этот раз она взяла с собой свою подругу, соведущую по проекту "Орел и решка" Юлию Коваль. Девушки рассказали о своей пятилетней дружбе и курьезных моментах на съемках трэвел-шоу.
Иван Ургант не мог не спросить Ивлееву об Элджее, а Коваль – о ее отношении к избраннику подруги. Юлия была откровенна. Она не стала скрывать, что сначала относилась к рэперу негативно. Когда девушка узнала, что Настя встречается с Элджеем, то буквально уговаривала ее расстаться с возлюбленным.
Коваль думала, что парень ведет асоциальный образ жизни, употребляет запрещенные вещества. Мол, Элджей мог испортить Настю. Но Ивлеева не стала следовать совету подруги и продолжала состоять в отношениях с рэпером. Со временем Юлия поняла, что Алексей – совсем не такой, каким кажется на первый взгляд.
"Это один из самых достойных парней, которых я знаю", – заключила подруга Ивлеевой.
Напомним, ранее зрители раскритиковали телеканал "Пятница!" за появление Коваль в новом сезоне проекта "Орел и решка". По их мнению, подруга Ивлеевой ведет себя в кадре непрофессионально. Каково же было их удивление, когда Юлия, появившись в эфире, стала вызывать положительные эмоции, в отличие от Насти.
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