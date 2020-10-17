На Ивлееву вылили ушат грязи после премьеры нового сезона "Орла и решки"

О том, что телеканал "Пятница!" планирует вернуть на экраны шоу "Орел и решка", зрители узнали этим летом. Тогда многие просили, чтобы ведущей нового сезона стала Настя Ивлеева. Продюсеры передачи пошли навстречу поклонникам, поэтому отравили блогера на съемки.
Тогда же стало известно, что компанию блондинке составит ее подруга Юлия Коваль, которая была ведущей предыдущего сезона "Орла и решки". Зрители выступили против такого решения. По их мнению, Юлия не смотрится в этом шоу. Мол, она лишь копирует манеры Насти.
Когда первые серии нового сезона вышли в эфир, зрители были удивлены. Коваль поразила их умением вести передачу. Ивлеева же неожиданно разочаровала поклонников. Они заметили, что блогер лишь наслаждается отпуском, но не старается рассказывать о стране.
В комментариях под недавним выпуском пользователи Сети написали: "Не цепляет с первых минут. Ивлеева решила устроить халявный отпуск и денег заработать. А Коваль молодец. Работает лишь она", "Настя просто тратила деньги на себя! А Юля показала, что такое Албания", "Как-то переиграно с образом у Ивлеевой, уже не смешно и не интересно".
Популярные темы форума
обида на мужчин и рак груди
Подруга ходит по свалкам и мусоркам!
Двадцатник
Справедливость есть ?
Лидия Федосеева-Шукшина отсудила свою квартиру. Что будет дальше?
Никто не хочет нас обслуживать бесплатно
Вы верите в ретроградный Меркурий?
Коронавирус вызывает бесплодие?
Магазин скидок
Монтаж заборов и ограждений в Казани.