На Ивлееву вылили ушат грязи после премьеры нового сезона "Орла и решки"

В сентябре стартовал новый сезон тревел-шоу "Орел и решка". Надеясь на фееричное возвращение полюбившейся ведущей Насти Ивлеевой, зрители были разочарованы. Поклонники не оценили поведение блогера в передаче.

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