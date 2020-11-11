Ивлеева погрязла в огромных долгах из-за смертельно опасной привычки

Звезда открыто говорит о том, что ее страсть – быстрая езда. Не так давно она рассказала подписчикам, что ее Lamborghini прекрасно летает на скорости около 350 километров в час. Эксперты выяснили, в какую сумму Ивлеевой обходится новое увлечение.

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