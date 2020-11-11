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Шоу-бизнес
Ивлеева погрязла в огромных долгах из-за смертельно опасной привычки

Ивлеева погрязла в огромных долгах из-за смертельно опасной привычки

Настя Ивлеева. Фото: instagram.com/_agentgirl_
Звезда открыто говорит о том, что ее страсть – быстрая езда. Не так давно она рассказала подписчикам, что ее Lamborghini прекрасно летает на скорости около 350 километров в час. Эксперты выяснили, в какую сумму Ивлеевой обходится новое увлечение.
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Подписчики Насти обеспокоены: звезда показала, как проводит эксперименты со своей роскошной машиной, разгоняясь по пустой трассе. Спидометр зашкаливает, мотор ревет, а девушка наслаждается.

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Анастасия Вячеславовна Ивлеева блогер, телеведущая, актриса

Однако известно, что и на загруженных дорогах Ивлеева не соблюдает скоростной режим, за что часто получает штрафы. По словам экспертов, иногда звезда нарушает правила более пяти раз в день, и в на ее счету около 145 "писем счастья" на 165 тысяч рублей. Девушка еще не оплатила все квитанции на внушительную сумму, на сегодняшний день ее долг составляет около 18 тысяч рублей.

Раньше Ивлеева любила ездить на машинах мужа, но со временем ее очаровали спортивные автомобили. Дома у Насти и Элджея солидный автопарк, стоимость которого широко обсуждается фанатами.

Напомним, пара познакомилась в 2018 году на его концерте. Позднее Ивлеева рассказывала, что ее покорило его отношение к работе. В 2019 году они сыграли свадьбу, о которой нет практически никакой информации. Недавно Настя и супруг громко отметили первую годовщину и радостно поделились этим событием с многочисленными поклонниками.

11 ноября 2020, 02:01 Источник: avtocod.ru ✓ Надежный источник

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