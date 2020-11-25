Угрожающих мужу Королевой аферисток поймала полиция

Все разрешилось как нельзя лучше: полиция задержала виновных. Ими оказались две жительницы Краснодарского края.
Ранее супруг Наташи Королевой рассказал, что с 16 октября 2020 года в переписке в социальной сети ему угрожают. Собеседники утверждали, что, если Тарзан не выплатит нужную сумму, страна увидит материалы, которые погубят его авторитет.
Сотрудники полиции задержали мошенниц во время передачи денег в ресторане "Топчан". По данным "Пятого канала", 21-летним шантажисткам пока грозит только подписка о невыезде.
Напомним, не так давно случился громкий скандал: Тарзан изменил своей жене. Любовница мужчины вынесла из их дома украшения Наташи Королевой. Супруг записал видео в своей социальной сети, где признался, что инцидент имел место быть, и он это сделал, однако отвечать за свой поступок будет "перед Богом и женой".
Он утверждает: на самом деле, он любит только одну женщину, а его развели под действием некоего "набора веществ". Конфликт между супругами разрешился достаточно быстро, Королева сообщила, что зла не держит.
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