Всплыли новые данные о шантажистках Тарзана

Накануне стало известно, что шантажисток задержали полицейские. Двух уроженок Краснодарского края поймали в Москве. Аферистками оказались две женщины – 49-летняя Антонина и 21-летняя Екатерина. Стоит отметить, что старшая не имела постоянного места жительства и работы.
Неизвестно, при каких обстоятельствах девушки познакомились, однако Катя согласилась выманить из Тарзана деньги, применив свой "актерский талант". Таким образом она планировала продвинуть свою карьеру в шоу-бизнесе.
Семья Екатерины проживает в Тихорецке, недалеко от Краснодара. Соседи отзываются о родных девушки весьма положительно. Как оказалось, родители шантажистки Сергея Глушко – уважаемы люди. Отец работает электриком, а мама медик. В семье двое дочерей, старшая, Катя, по данным соседей, уехала учиться в Ростов. "Знаю как примерную семью. Не пьют, не курят", – рассказал местный житель.
Напомним, ранее об инциденте высказалась и Анастасия Шульженко. Любовница Тарзана заявила, что знакома с шантажистками. Она отметила, что девушки могут быть опасны не только для Сергея Глушко, но и для общества в целом.
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