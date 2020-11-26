Всплыли новые данные о шантажистках Тарзана

Несколько дней назад супруг Наташи Королевой Сергей Глушко, более известный как Тарзан, сообщил, что в октябре этого года его пытались шантажировать. Две девушки заявили, что "сольют" в Сеть материалы интимного характера, если стриптизер не заплатит им два миллиона рублей. прочитано 919 раз Накануне стало известно, что шантажисток задержали полицейские. Двух уроженок Краснодарского края поймали в Москве. Аферистками оказались две женщины – 49-летняя Антонина и 21-летняя Екатерина. Стоит отметить, что старшая не имела постоянного места жительства и работы. ПО ТЕМЕ "Говорят страшные вещи": "Любовница" Тарзана откровенно о связи с его шантажистками Угрожающих мужу Королевой аферисток поймала полиция Сергей Витальевич Глушко (Тарзан) актёр Неизвестно, при каких обстоятельствах девушки познакомились, однако Катя согласилась выманить из Тарзана деньги, применив свой "актерский талант". Таким образом она планировала продвинуть свою карьеру в шоу-бизнесе. Семья Екатерины проживает в Тихорецке, недалеко от Краснодара. Соседи отзываются о родных девушки весьма положительно. Как оказалось, родители шантажистки Сергея Глушко – уважаемы люди. Отец работает электриком, а мама медик. В семье двое дочерей, старшая, Катя, по данным соседей, уехала учиться в Ростов. "Знаю как примерную семью. Не пьют, не курят", – рассказал местный житель. Напомним, ранее об инциденте высказалась и Анастасия Шульженко. Любовница Тарзана заявила, что знакома с шантажистками. Она отметила, что девушки могут быть опасны не только для Сергея Глушко, но и для общества в целом.

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