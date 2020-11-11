Тарзана поймали в компании темнокожих женщин после скандала с любовницами

Последние несколько дней Глушко постоянно публикует посты и истории с отдыха. Тарзан провожает закаты, встречает рассветы, позирует во всевозможных позах. Интересно, но после всего произошедшего с их семьей Наташа Королева, видимо, с мужем отдыхать не поехала. Тарзан и тут воспользовался случаем: сблизился с местными жительницами.
В социальной сети Глушко поделился видео, где несколько африканок делают ему массаж головы. Однако, на этот раз, никаких слухов и сплетен не будет. Все девочки на видео – дети, пришедшие в восторг от светлых кудрей иностранного артиста. Как пишет "Пятый канал", Тарзан не отказался от такой приятной процедуры и сам получил удовольствие от процесса.
"Классно, какие милые детки!", "Можно и мне так?", "Это самое милое видео", – восхищаются поклонники артиста в комментариях.
Напомним, не так давно случился громкий скандал: Тарзан изменил своей жене. Любовница мужчины вынесла из их дома украшения Наташи Королёвой. Конфликт между супругами разрешился достаточно быстро, Королева сообщила, что зла не держит.
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