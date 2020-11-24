Страшное горе: коронавирус стремительно пожирает легкие отца Карауловой

Осенью текущего года число заболевших коронавирусом во многих странах начало стремительно расти. Врачи пришли к выводу, что люди стали более легкомысленно относиться к происходящему летом и расслабились.
Инфекция, как показала практика, доставила неудобства большому количеству известных людей. Болели и политики, и актеры, и бизнесмены.
Беда также пришла в дом певицы Юлианны Карауловой. Знаменитость написала в своем "Инстаграме", что у ее отца диагностирован ковид. Самое страшное в том, что болезнь протекает в тяжелой форме: у родственника артистки были поражены легкие.
Караулова поведала, что ее папа не воспринимал пандемию со всей серьезностью, как и многие в России. В итоге он контактировал с инфицированным в офисе, где продолжал работать.
Певица напомнила своим подписчикам, насколько важно сейчас соблюдать социальную дистанцию и работать из дома. По мнению карауловой, вынужденные ограничения влекут лишь временные неудобства, а вот наплевательское отношение к своему здоровью может обернуться серьезными последствиями.
В комментариях к посту пользователи Сети оставили наилучшие пожелания отцу певицы. Люди согласились с тем, что сейчас нельзя расслабляться и нужно продолжать бороться с опасным вирусом.
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