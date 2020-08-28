"Спасибо тебе": Караулова призналась в сильных чувствах к Фадееву

Юлианна Караулова разоткровенничалась об отношениях с продюсером. Она завила, что Максим Фадеев для нее очень много значит.

В своем инстаграм-аккаунте певица рассказала, что в начале карьеры и подумать не могла, что однажды будет сотрудничать с артистом такой величины. Она не устает благодарить Максима Фадеева за записанный недавно дуэт.

У Юлианны Карауловой особенные отношения с продюсером. Речь идет не о романе, просто девушка испытывает к своему наставнику очень сильные и глубокие чувства. Эмоциями звезда поделилась с поклонниками. "Макс, спасибо тебе за твою невероятную энергию и мощь. Говорила тебе лично и напишу тут. Ты – целая вселенная!" – высказалась исполнительница.

Фолловеры оценили откровенность знаменитости. Для некоторых ее слова стали открытием. Одна из подписчиц отметила, что раньше считала певицу "абсолютно поверхностной с милой внешностью девушкой", но после недавнего интервью на "Ютуб" пришла в восторг от грамотности, мудрости и дипломатичности Юлианны Карауловой.

Напомним, Юлианна Караулова живет в гражданском браке с Андреем Черным, который помогает продвигать ее творчество. В конце 2016 года певица получила от своего возлюбленного предложение руки и сердца. Однако свободного времени для проведения свадьбы у Карауловой не нашлось.

Как писали "Дни.ру", Юлианна Караулова часть своего детства провела в Болгарии. Там она училась в школе при посольстве и имела много друзей. Но вернувшись в Москву, будущая певица стала подвергаться нападкам со стороны новых одноклассников. Артистка отметила, что сейчас не злится на них. С возрастом она поняла – в этом были виноваты родители сверстников, которые не дали им хорошее воспитание.