Караулова прилюдно разрыдалась из-за жестоких издевательств

Юлианна Караулова часть своего детства провела в Болгарии. Там она училась в школе при посольстве и имела много друзей. Но, вернувшись в Москву, будущая певица стала подвергаться нападкам со стороны новых одноклассников.

Юлианна Караулова с 11 лет училась в обычной средней школе на окраине Москвы. Сверстники не приняли новую девочку. Она им показалась чересчур правильной и наивной.

Одноклассники откровенно издевались над Юлией: скидывали ее вещи со стола, обзывали и творили другие пакости. Также девочка порой не понимала, о чем они разговаривают. Школьники использовали незнакомый ей сленг, имели другие интересы. Именно поэтому Караулова долго не могла влиться в их компанию.

Во время беседы с Аленой Жигаловой, артистка, рассказывая о детстве, не сдержала слезы. Она призналась, что впервые делится этой историей. Даже родители певицы не знали о происходящем в школе. Юлия не хотела их расстраивать.

К старшим классам Караулова все-таки подружилась с одноклассниками. Ей даже признавался в любви мальчик, который был зачинщиком травли. Тогда Юлия отказалась встречаться с ним из-за его поведения в прошлом.

Артистка отметила, что сейчас не злится на одноклассников. С возрастом она поняла – в этом были виноваты родители сверстников, которые не дали им хорошее воспитания.