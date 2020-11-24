Обидчиков сына Рудковской сдали полиции за мерзкую ложь

В мае этого в статье журнала StarHit появилась возмутительная статья, что Саша Плющенко якобы страдает синдромом Аспергера. Продюсер заявила в своем инстаграм-аккаунте, что "один омерзительный телеграм-канал и наши "друзья" из "СтарХита" (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.) опубликовали "статью с заведомо ложной информацией".
Яна Рудковская хочет не только наказать тех, кто придумал небылицу о ее сыне. Знаменитость намерена сделать все, чтобы создать закон, запрещающий публикации о несовершеннолетних детях без письменного разрешения родителей. Бизнесвумен вместе со своей командой планирует идти до конца.
Светская львица заявила, что не собираемся никому ничего прощать. Она убеждена, что таких людей надо судить и добиваться реальных сроков наказания "за их мерзкие действия".
В свою очередь Александр Добровинский выступил с заявлением, что расследование поможет установить личность обидчиков семилетнего Саши. Он надеется на то, что справедливость в этом вопросе восторжествует.
Отметим, что Саша Плющенко более известен пользователям Сети как Гном Гномыч. Именно так ласково называют мальчика родители. Сын Яны Рудковской унаследовал от отца любовь к фигурному катанию. Он делает большие успехи на льду, чем восхищает поклонников звездной семьи.
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