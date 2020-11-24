"Переслени – аферистка": подруга покойной жены Конкина сделала сенсационное заявление

Приятельница семьи Владимира Конкина Октябрина Азимова обрушилась с критикой на его директора – Елену Переслени. Женщина поделилась шокирующими фактами о том, как жили супруги.

Алла Конкина скончалась от рака десять лет назад. Женщина старалась никогда не перечить вспыльчивому мужу. Октябрина Азимова вспомнила в программе "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на "России 1", что когда актер приходил домой не один, то приказывал жене не выходить из комнаты. Даже матери Владимир Конкин запрещал сидеть за столом, когда у них были гости.

По словам Азимовой, супруга артиста звонила ей со слезами и говорила, что ей очень тяжело, что дома бушуют скандалы. Женщина брала маленькую дочь Софию и через всю Москву бежала к брату в Ясенево. Якобы попадало от звезда и детям. Октябрина отметила, что Владимир Конкин был агрессивен.

Подруга жены актера рассказала, что директор артиста Елена Переслени появилась в его жизни за четыре года до смерти Аллы. Переслени показалась ей "какой– то тихушницей", но с большими планами. По словам Азимовой, поведение женщины изменилось, когда супруга актера скончалась. Однажды, позвонив Владимиру Конкину, подруга семьи услышала, как трубку у него перехватила Елена и назвала себя женой артиста.

"Переслени – аферистка. Она обхаживает Конкина", – заявила Азимова. Она уверена, что Елена не любила детей звездной пары. По мнению Октябрины, директор сделала ставку на квартиру знаменитости, а Владимир Конкин этого не понимает. Она предполагает, что Переслени сделала все, чтобы убрать всех лишних из окружения звезды театра и кино

Напомним, внимание к семье Владимира Конкина приковано с сентября этого года. Тогда его дочь София утонула в бассейне фитнес-клуба. Выяснилось, что у родственников были очень напряженные отношения, и наследница боялась попросить у отца помощи в своих проблемах.