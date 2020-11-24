По стопам Дзюбы? Тарзану угрожают новым сливом в Сеть

Танцовщик Сергей Глушко, более известный как Тарзан, рассказал о мошенниках, которые атакуют его телефон. По его словам, неизвестные нашли его личный мобильный номер и шлют ему угрозы в мессенджере.
Мошенники уверяют, что если он не заплатит им два миллиона рублей, они опубликуют порочащую его честь информацию. Вся эта история длится аж с 16 октября. Сергей Глушко заявил, что уже написал заявление в полицию. МВД организовало проверку о неприкосновенности частной жизни.
Кто знает, как закончится эта заворуха, но если мошенники действительно опубликуют еще одну порцию позорной информации о Тарзане, его репутацию вряд ли можно будет восстановит. Учитывая, сколько травли в его адрес льется в последнее время.
Месяц назад в похожей ситуации оказался футболист Артем Дзюба. Скандал чуть не стоил ему карьеры, но на защиту опозорившегося спортсмена встали многие известные люди. Сначала мошенники так же вымогали у него через телефон крупную сумму денег. Он не придал этому значения. Потом они слили в Сеть видео, на кадрах которого Артем занимался онанизмом. Потом футболист публично извинялся перед фанатами.
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