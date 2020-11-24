Что убитая горем вдова положила в гроб к Джигарханяну

Перед началом траурной церемонии в театре, которым с 1996 года руководил Армен Борисович, Татьяна Власова подошла к гробу проститься без посторонних глаз и камер. Как рассказали очевидцы в театре, безутешная вдова рыдала, гладила мужа по лбу, что-то шептала, а потом положила в гроб небольшой сверток.
Что именно – разглядеть не удалось. Вероятно, что-то очень личное, памятное и дорогое им обоим. Все-таки вместе они с 1967 года, пережили много радости и горя – от смерти дочери актера от первого брака до переезда Татьяны Сергеевны на ПМЖ в США и развода из-за ушлой киевской пианистки. К счастью, незадолго до смерти Джигарханян и Власова снова стали мужем и женой – справедливость восторжествовала!
Напомним, в апреле 2007 года, когда хоронили первого президента России Бориса Ельцина, на кадрах телетрансляции было видно, что его вдова тоже что-то положила в гроб. Появились разные догадки: крестик, обручальное кольцо... Много лет спустя Наина Иосифовна открыла тот личный секрет. "Я положила в гроб Бориса носовой платочек со своими слезами. С ним его и похоронили", – призналась Наина Ельцина.
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