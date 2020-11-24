Что убитая горем вдова положила в гроб к Джигарханяну

Татьяна Власова, последняя, самая верная и долгая супруга Армен Джигарханяна, сказала, что перед смертью актер позвонил ей по видеосвязи из больницы и неожиданно произнес: "Я тебя очень люблю". На следующий день великого русского актера не стало...



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