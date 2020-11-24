"Надоело это все": овдовевший Норкин открыто рассказал о страшной болезни

Норкин рассказал, что телевидение сильно трансформировалась за этот, казалось бы, небольшой период времени. Например, изменились рекламные блоки: где-то они стали короче, где-то стали "качественно" другими, а где-то даже вернулись старые-добрые "магазины на диване".
Однако самое серьезно для работников – технологические изменения, которые стали вовсе не временным явлением. Например, Андрей Норкин уверен: зрители еще долго не вернутся в аудитории ток-шоу, что по-началу было непросто пережить, так как хотелось видеть реакцию людей, чувствовать энергетику, общаться.
Также Андрей сообщил репортерам, что коронавирус не обошел стороной его жизнь: переболели многие его родственники, а некоторые даже умерли. Сам он заразиться больше не боится, ему надоела паника вокруг, но прививаться ведущий планирует, "хуже не будет".
Журналисты поинтересовались у Андрея Норкина, что он думает об искусственной разработке Covid-19. Телеведущий ответил уклончиво, что не может говорить ни о чем однозначно, но уверен, что это все "раздулось до масштабов совершенно невообразимых", и получилось, что "борьба с проблемой становится хуже, чем сама проблема".
Телеведущий отказался обсуждать свой перерыв в работе и давать комментарии на тему того, насколько тяжело ему далось возвращение обратно.
Популярные темы форума
Мне 49 лет понравился молодой парень
У мужа не стоит
C кого больше спрос - с мужчин или с женщин ?
Вы счастливы?
Собака
Кастовые отношения
А вы бы позволили выйти замуж за араба?
Противный привкус
Нужно ли наказывать детей за враньё и хамство?
Почему девушки выбирают постарше?