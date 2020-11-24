"Надоело это все": овдовевший Норкин открыто рассказал о страшной болезни

Этот год явился для Андрея Норкина одним из самых тяжелых в жизни. Помимо пандемии, внезапно накрывшей всю страну, у телеведущего случилась личная трагедия: летом скончалась его любимая супруга. Сейчас звезда с головой ушел в работу: это помогает отвлечься от ненужных мыслей. Журналисты обсудили с Андреем мир в эпоху Covid-19 и изменения в его жизни.

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