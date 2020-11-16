Барановская шокировала поклонников откровенными кадрами

В социальной сети Юлия Барановская часто делится с подписчиками радостными моментами из своей жизни. В этот ра она удивила всех: поделилась откровенным видео. Оказалось, они с подругами просто наслаждались совместным времяпрепровождением. На видео телеведущая совершенно раздета и прикрывают ее только еловые ветки.
В прессе быстро отметили, что девушка специально позировала в полумраке, чтобы никто не увидел ничего "лишнего", в связи с чем ролик является не больше чем провокацией. Многие подписчики отметили, что Барановская в хорошей физической форме.
Не так давно в СМИ появились слухи о новом романе Юлии Барановской, якобы она сама намекнула всем еще в сентябре. Тогда ведущая показала поклонникам, как экспериментирует со своим стилем и прокомментировала, что ей это по душе, и ему тоже. Имя таинственного "его" пока остается загадкой.
Напомним, бывшая жена легендарного Андрея Аршавина долгое время встречалась с одним мужчиной и говорила, что дело идет к свадьбе. Однако летом стало известно, что свадьбы не будет. О причинах Барановская не упоминала, "просто так получилось".
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