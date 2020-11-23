"Моя Жар-птица!": Галкин ревнует молодящуюся Пугачеву

Примадонна известна не только своим вокальным талантом, но и отличным чувством юмора. Вместе со своей подругой и коллегой Лаймой Вайкуле артистка записала комическое видео.
В кадре звезда позировала в молодежном луке. Его "гвоздем" стали яркие носочки. "Отхватил себя Жар-птицу", – подшутила над Максимом Галкиным Алла Пугачева, что вызвало у ее мужа смех.
"Моя Жар-птица!" – ревниво ответил шоумен. К слову, ранее телеведущий признавался, что не имеет ничего против визитов бывшего супруга певицы Филиппа Киркорова в их дом.
Известно, что король отечественной эстрады – частый гость в семейном гнездышке Аллы Пугачевой. По словам Максима Галкина, для них Филипп – это уже что-то святое и родное.
Напомним, ранее Максим Галкин и Алла Пугачева обвенчались в церкви. Поженились влюбленные в 2011 году. Семь лет назад у звездной пары появились дети Лиза и Гарри. Недавно артисты отметили 19-летие отношений. По этому случаю супруги устроили романтический ужин и поделились новыми снимками в "Инстаграм".
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