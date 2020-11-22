Елена Воробей сделала заявление о четвертой свадьбе

Юмористка призналась, что счастлива в новых отношениях. В эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ заявила, что, возможно, не за горами ее свадьба.
Пока влюбленные напрямую о предстоящем бракосочетании не говорят, поскольку их отношения пока только укрепляются, но, по словам Елены Воробей, все еще впереди. А недавно пара появилась на концерте, о чем артистка рассказала друзьям.
Звезда отметила, что у ее избранника, как и у нее, хорошее чувство юмора. К слову, они уже проверили свои чувства совместным проживанием. Вместе Елена Воробей и ее мужчина провели нелегкий период самоизоляции.
Напомним, что Елена Воробей трижды была замужем. Первые два брака были фиктивными. С третьим мужем актером Андреем Кислюком она была вместе на протяжении десяти лет, после чего пара распалась.
Как писали "Дни.ру", ранее многие раскритиковали юмористку за то, что она жаловалась н бедственное положение во время карантина из-за пандемии коронавируса. Елена Воробей заявляла, что ее коллеги пострадали не меньше остальных россиян, ведь у многих ипотеки, долги и маленькие дети.
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