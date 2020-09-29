"Какая пошлость!": Елену Воробей припечатали за откровенный прикид

Елена Воробей не стесняется своего творческого прошлого и часто вспоминает о своих неудачных выступлениях. На этот раз юмористка опубликовала видео, на котором он предстала в экстравагантном наряде, слегка прикрывающем ее формы.

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