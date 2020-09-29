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"Какая пошлость!": Елену Воробей припечатали за откровенный прикид

Елена Воробей. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Елена Воробей не стесняется своего творческого прошлого и часто вспоминает о своих неудачных выступлениях. На этот раз юмористка опубликовала видео, на котором он предстала в экстравагантном наряде, слегка прикрывающем ее формы.
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Заслуженная артистка России решила поделиться смешными воспоминаниями. Обнародованное видео стало очередным поводом для активного обсуждения личной жизни Елены Воробей.

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Юмористка рассказала, что однажды она решила не переодеваться после концерта в Сочи. Елена отправилась гулять в откровенном костюме по набережной и хвастаться шикарными формами.

Стоит отметить, что "прикид" Воробей действительно отличается от повседневной одежды артистки. На груди пародистки красовались компакт-диски, а ноги прикрывала сетчатая ткань. Оказалось, для сочинской жары подобный наряд в самый раз.

"Образ произвел такое яркое впечатление, что я решила пройтись в нем до отеля. Кто-то просил сфотографироваться, кто-то просто подержаться за диски. Предлагали все: шашлык, кебаб, чурчхелу. Кто-то уговаривал прокатиться на яхте, а трое предложили руку, ногу, сердце и жилплощадь в Лоо", – шутливо подметила Воробей.

Теперь Елена подумывает пройтись в точно таком же наряде по улицам столицы. Несмотря на то, что многие уже привыкли к специфическому юмору Воробей, нашли и те, кто осудил внешний вид артистки.

Подписчики назвали образ Елены "олицетворением пошлости" и посоветовали не вспоминать о позорных ситуациях ее карьеры.

Сама же юмористка старается игнорировать критику со стороны недоброжелателей. Благодаря подобному контенту многие пользователи социальной сети придаются теплым воспоминаниям из 2000-х годов.

Автор: 29 сентября 2020, 18:33 Источник: Инстаграм Елены Воробей ✓ Надежный источник
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