"Какая пошлость!": Елену Воробей припечатали за откровенный прикид

Заслуженная артистка России решила поделиться смешными воспоминаниями. Обнародованное видео стало очередным поводом для активного обсуждения личной жизни Елены Воробей.
Юмористка рассказала, что однажды она решила не переодеваться после концерта в Сочи. Елена отправилась гулять в откровенном костюме по набережной и хвастаться шикарными формами.
Стоит отметить, что "прикид" Воробей действительно отличается от повседневной одежды артистки. На груди пародистки красовались компакт-диски, а ноги прикрывала сетчатая ткань. Оказалось, для сочинской жары подобный наряд в самый раз.
"Образ произвел такое яркое впечатление, что я решила пройтись в нем до отеля. Кто-то просил сфотографироваться, кто-то просто подержаться за диски. Предлагали все: шашлык, кебаб, чурчхелу. Кто-то уговаривал прокатиться на яхте, а трое предложили руку, ногу, сердце и жилплощадь в Лоо", – шутливо подметила Воробей.
Теперь Елена подумывает пройтись в точно таком же наряде по улицам столицы. Несмотря на то, что многие уже привыкли к специфическому юмору Воробей, нашли и те, кто осудил внешний вид артистки.
Подписчики назвали образ Елены "олицетворением пошлости" и посоветовали не вспоминать о позорных ситуациях ее карьеры.
Сама же юмористка старается игнорировать критику со стороны недоброжелателей. Благодаря подобному контенту многие пользователи социальной сети придаются теплым воспоминаниям из 2000-х годов.
Популярные темы форума
Женщина не должна носить брюки
Мужики смотрят только на внешность
я хочу быть страшная!
Возможно ли прекратить месячные?
Голосуем
Нужен ли железный занавес?
Сифилиона
Почему сухость во рту?
Армяно-Азербайджанский конфликт. Мысли по поводу.
Вы верите в сглаз?