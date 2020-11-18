"Бессовестная зажравшаяся хамка": требующую скидок и льгот Воробей погнали в шею

Артисты привыкли, что гонорары исчисляются суммами с шестью нулями. Шикарные курорты, люксовые вещи, прислуга... И вдруг все резко оборвалось – с марта нет концертов. Была надежда на новогодние корпоративы, которые у звезд год кормят, так и те отменились. И кумиры взывали.

Артистка Елена Воробей шумит громче всех. "Бытует ложное мнение, что мы небожители, что мы не платим за коммуналку, что нам продукты бесплатно дают в магазине, что мы не платим за лекарства, что мы не болеем, – плакала она на "Звезде". – И нам не предложили ничего такого, что помогало бы нам. Дайте нам, пожалуйста, артистам, льготу на продукты первой необходимости, позаботьтесь о нас!"

Юмористку поддержал и продюсер Иосиф Пригожин, который попросил государство временно "снять налоговое бремя" с шоу-бизнеса – отменить налоги для работников сцены во втором квартале этого года.

Но простые люди, которые выживают на 10, 20, 30 тысяч в месяц, возмущены бесстыдством деятелей шоу-бизнеса. "Нахалы они, ведь есть люди, которые действительно нуждаются в помощи", "А простым смертным ипотеку не надо платить, семьи и родителей поддерживать тоже не нужно? Наглость "актрисулек" зашкаливает!", "Смешно, какие им льготы на продукты! Курьеры везде требуются – пусть узнают, как простые люди живут", "Сейчас очень востребован труд санитарок в больницах, бессовестная зажравшаяся хамка Воробей может там подработать", "Пусть особняки свои продадут, ведь ипотеку не на обычные панельки брали, а на хоромы в элитных районах Подмосковья", "Как не стыдно просить об этом, лучше сами помогли нуждающимся!" – возмущаются люди в комментариях и требуют гнать в шею наглых звезд.