"Чем черт не шутит!": Черно и Оганесян взвыли без шоу "Дом-2"

Звезды реалити-шоу признались, что продюсеры смогли их уговорить возвратиться. Саша Черно и Иосиф Оганесян покинули "Дом-2" 19 октября. Решение парой было принято обдуманно.
Весной этого года муж и жена временно переехали с периметра в съемную московскую квартиру, так как находились в ожидании рождения первенца. Девушка рассказывала, что хочет либо уйти в декрет, либо совсем покинуть шоу "Дом-2". Черно жаловалась, что их пару критикуют на проекте и относятся к ним необъективно.
О том, что супругов пытаются на телестройке выставить в неприглядном виде, Саша говорила и позже. Уйдя с программы, звезды проекта уже в первую неделю заскучали без телекамер. В конце октября супруги сообщили, что задумываются о возвращении в реалити, так как их контракт еще не расторгнут, да и продюсеры не против снова их видеть, причем с маленьким сыном Стефаном.
Теперь же Черно призналась в своем инстаграм-аккаунте, что они с мужем приняли окончательное решение. Но вскоре девушка удалила свой пост. "Все наши планы за периметром мы временно отложили, они никуда не денутся. Ну что, пожелаете нам удачи! Чем черт не шутит!" – высказалась звезда шоу "Дом-2".
Как писали "Дни.ру", ранее Саша Черно говорила о том, что нормальных семей на телестройке уже не осталось, так как на участников проекта оказывают сильное психологическое давление. Участница шоу "Дом-2" объявила, что семейные пары не справляются с условиями проекта и подозревают, что у них шизофрения.
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