"Чем черт не шутит!": Черно и Оганесян взвыли без шоу "Дом-2"

Супруги возвращаются на шоу "Дом-2". Участники телестройки провели всего две недели за периметром, и уже соскучились по проекту.

Звезды реалити-шоу признались, что продюсеры смогли их уговорить возвратиться. Саша Черно и Иосиф Оганесян покинули "Дом-2" 19 октября. Решение парой было принято обдуманно.

Весной этого года муж и жена временно переехали с периметра в съемную московскую квартиру, так как находились в ожидании рождения первенца. Девушка рассказывала, что хочет либо уйти в декрет, либо совсем покинуть шоу "Дом-2". Черно жаловалась, что их пару критикуют на проекте и относятся к ним необъективно.

О том, что супругов пытаются на телестройке выставить в неприглядном виде, Саша говорила и позже. Уйдя с программы, звезды проекта уже в первую неделю заскучали без телекамер. В конце октября супруги сообщили, что задумываются о возвращении в реалити, так как их контракт еще не расторгнут, да и продюсеры не против снова их видеть, причем с маленьким сыном Стефаном.

Теперь же Черно призналась в своем инстаграм-аккаунте, что они с мужем приняли окончательное решение. Но вскоре девушка удалила свой пост. "Все наши планы за периметром мы временно отложили, они никуда не денутся.⁣ Ну что, пожелаете нам удачи! Чем черт не шутит!" – высказалась звезда шоу "Дом-2".

Как писали "Дни.ру", ранее Саша Черно говорила о том, что нормальных семей на телестройке уже не осталось, так как на участников проекта оказывают сильное психологическое давление. Участница шоу "Дом-2" объявила, что семейные пары не справляются с условиями проекта и подозревают, что у них шизофрения.

