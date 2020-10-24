"Живите там сами": пышка из "Дома-2" вылила на шоу ушат помоев после ухода

После ухода с шоу "Дом-2" Саша Черно решила откровенно заявить о людях, которые ее окружали на телепроекте. Знаменитость удивлена плохим отношением к своей семье.

Совсем недавно Саша Черно и ее супруг Иосиф Оганесян официально ушли с шоу "Дом-2". По словам молодой матери, на завершение их участия в проекте повлияло несколько факторов. Звезда отметила, что руководство "Дома-2" стремилось выставить ее в неприглядном свете, как плохую мать. Также Черно подчеркнула, что на шоу ее хотели сделать соперницей Ольги Рапунцель. Участница проекта планировала покинуть телестройку без ссор и скандалов, но ее начали оскорблять в эфирах и она не сдержала гнева.

В 548 выпуске программы "Бородина против Бузовой" звезды обсудили пару Черно и Оганесяна. На камеру молодая мать заявила, что не даст никому возможности улучшать репутацию за ее счет. "Живите там сами, пусть на вас их натравливают, делайте, что хотите", – высказалась Саша об участниках шоу.

Женщина добавила, что нормальных семей на телестройке уже не осталось, так как на участников проекта оказывают сильное психологическое давление. Саша Черно объявила, что семейные пары шоу "Дом-2" не справляются с условиями проекта и подозревают, что у них шизофрения.

Сейчас Черно и Оганесян даже не задумываются о том, чтобы вернуться на телестройку. Пара заботится о малыше Стефане и планирует переезд поближе к родственникам. Иосиф Оганесян занимается поиском хорошей работы. Саша Черно призналась, что, высказываясь о шоу "Дом-2", эмоции взяли над ней верх.