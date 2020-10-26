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Шоу-бизнес

"Тебе не стыдно?!": пышка из "Дома-2" обвинила Бузову в наглой лжи

Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Участница шоу "Дом-2" устроила очередной скандал. У Саши Черно случилась настоящая истерика из-за поведения ведущей телестройки.
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В шоу "Бородина против Бузовой" девушка высказала свое недовольство Ольге Бузовой, которая обвинила ее в том, что та стала слишком ленивой и не хотела принимать участие в обсуждениях на проекте.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Пышка из шоу "Дом-2" заявила, что ей надоело слушать обвинения в свой адрес. К тому же, она добавила, что ее оболгали. "Я устала!" – возмутилась звезда телестройки. При этом она пригрозила, что если подобное будет продолжаться, то она обо всем будет рассказывать в своем аккаунте в соцсети.

Когда Ольга Бузова попыталась доказать обратное и отстоять свою точку зрения, Саша Черно и вовсе обвинила ее во вранье. В итоге у участницы шоу "Дом-2" случилась истерика. "Какое имеешь право говорить мне это! Тебе не стыдно?! Все вранье!" – цитирует девушку "Экспресс газета".

Напомним, ранее стало известно, что Саша Черно и ее муж Иосиф Оганесян решили покинуть шоу "Дом-2" вместе с ребенком. Эпатажная брюнетка заявила, что устала не только от прицелов фотокамер, но и от постоянных скандалов. По словам Черно, некоторые участники и даже ведущие специально провоцируют ее на негативные эмоции.

Как писали "Дни.ру", Саша Черно говорила о том, что нормальных семей на телестройке уже не осталось, так как на участников проекта оказывают сильное психологическое давление. Звезда шоу "Дом-2" объявила, что семейные пары не справляются с условиями проекта и подозревают, что у них шизофрения.

Автор: 26 октября 2020, 14:34 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Народ в шоке от жутких фото пышки из "Дома-2"

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