"Тебе не стыдно?!": пышка из "Дома-2" обвинила Бузову в наглой лжи

В шоу "Бородина против Бузовой" девушка высказала свое недовольство Ольге Бузовой, которая обвинила ее в том, что та стала слишком ленивой и не хотела принимать участие в обсуждениях на проекте.
Пышка из шоу "Дом-2" заявила, что ей надоело слушать обвинения в свой адрес. К тому же, она добавила, что ее оболгали. "Я устала!" – возмутилась звезда телестройки. При этом она пригрозила, что если подобное будет продолжаться, то она обо всем будет рассказывать в своем аккаунте в соцсети.
Когда Ольга Бузова попыталась доказать обратное и отстоять свою точку зрения, Саша Черно и вовсе обвинила ее во вранье. В итоге у участницы шоу "Дом-2" случилась истерика. "Какое имеешь право говорить мне это! Тебе не стыдно?! Все вранье!" – цитирует девушку "Экспресс газета".
Напомним, ранее стало известно, что Саша Черно и ее муж Иосиф Оганесян решили покинуть шоу "Дом-2" вместе с ребенком. Эпатажная брюнетка заявила, что устала не только от прицелов фотокамер, но и от постоянных скандалов. По словам Черно, некоторые участники и даже ведущие специально провоцируют ее на негативные эмоции.
Как писали "Дни.ру", Саша Черно говорила о том, что нормальных семей на телестройке уже не осталось, так как на участников проекта оказывают сильное психологическое давление. Звезда шоу "Дом-2" объявила, что семейные пары не справляются с условиями проекта и подозревают, что у них шизофрения.
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