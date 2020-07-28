"Мадонна с младенцем": Шубская показала фото с сыном

Анастасия Шубская поделилась с поклонниками трогательным фото с двухмесячным ребенком. Модель запечатлена с малышом на руках.

На снимке в "Инстаграм" наследница актрисы Веры Глаголевой запечатлена в черном платье с открытыми плечами. Фолловеры отметили, что Анастасия Шубская после родов выглядит прекрасно.

"Мадонна с младенцем, по-другому не скажешь!", "Пример для подражания", – похвалили жену хоккеиста Александра Овечкина россияне. К слову, девушка не впервые показывает новорожденного.

Впервые Анастасия Шубская сделала это в родильном доме. Теперь же она решила порадовать публику кадром с сынишкой в честь того, что Илье исполнилось два месяца.

Напомним, Александр Овечкин и Анастасия Шубская воспитывают двоих детей. В 2018 году на свет у модели и хоккеиста появился старший сын Сергей. Звездная пара живет в США. Они вместе уже пять лет. В 2016-м дочь Веры Глаголевой и спортсмен сыграли свадьбу.

Как писали "Дни.ру", Анастасия Шубская довольно быстро пришла в форму после родов. Ранее она опубликовала фото со светского мероприятия, на котором предстала в длинном платье с разрезом и глубоким декольте. Поклонники отметили, что девушка выглядит роскошно.