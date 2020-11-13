"Люблю!": счастливую вдову Этуша засняли в объятиях мужчины

На открытии доски собрались коллеги друзья и ученики Владимира Абрамовича. И все они говорили не только о мастере, но и о его роскошной четвертой жене Елене Этуш, которая состояла в браке с актером с 2002 года. Это она добилась установки доски, нашла талантливого молодого скульптора Филиппа Трушина и софинансировала работу. Теперь в ее планах – появление памятника великому мужу в столице и выпуск документальной фотолетописи к 100-летнему юбилею Владимира Абрамовича, который случится 6 мая 2022 года.
С просьбой о помощи в осуществлении планов по увековечиванию памяти мужа она обратилась к актеру и режиссеру Евгению Герасимову, который тоже присутствовал на торжественной церемонии. "Люблю! Сделаю все, что в моих силах!" – пообещал Евгений Владимирович, приобнял и поцеловал, расчувствовавшись, прекрасную вдову.
Камеры тут же затрещали, снимая этот трогательный момент. Герасимов дружит с этой замечательной семьей уже много лет, поэтому, конечно, стал уже как родственник.
Напомним, столичные власти выступили с инициативой открыть мемориальную доску Владимиру Этушу в марте прошлого года, почти сразу после похорон артиста. "Работа шла с середины мая, а 31 октября мы уже установили доску, – рассказала вдова Этуша. – Половину суммы выделило московское правительство, а половину дала я, о сумму озвучивать не хочу. Сейчас занимаюсь памятником – уже есть идея, первоначальные наброски, подали заявку на его установку, но точное место пока не могу назвать".
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