"Всю ночь просыпался от боли": двухлетний сын Тодоренко получил серьезную травму

Регина Тодоренко опубликовала видео, на котором можно увидеть травмированного мальчика. На кадрах видно, как сын телеведущей с гипсом на левой руке забавлялся с педагогом. Кажется, что двухлетнего Мишу совершенно не беспокоит травма. На самом же деле это не так.
Супруга Влада Топалова сообщила, что сын лишь благодаря играм отвлекся от приключившегося с ним несчастья. "Всю ночь [Миша] просыпался от боли в ручке", – написала Регина в "Инстаграм". При каких обстоятельствах мальчик получил травму, телеведущая рассказывать не стала.
Стоит отметить, что наследник знаменитостей посещает спортивный зал. Там Миша занимается гимнастикой с тренером. Тодоренко показывала подписчикам, как сын выполняет акробатические трюки и старается держать равновесие. Возможно, что сын телеведущей травмировался во время таких упражнений.
Напомним, в настоящий момент Регина Тодоренко и Влад Топалов принимают участие в новом сезоне шоу "Ледниковый период". Телеведущая катается в паре с Романом Костомаровым, а певец – с Еленой Ильиных. Недавно на проекте произошел скандал из-за низкой оценки выступления Тодоренко. Под ударом оказалась Елена Исинбаева, сидящая в жюри.
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