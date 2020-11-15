"Никто меня не любит": Исинбаева довела Тодоренко до рыданий

14 ноября на "Первом канале" вышел новый эфир программы "Ледниковый период". Регина Тодоренко в союзе с Романом Костомаровым показали номер под музыку из кинофильма "Сибирский цирюльник". В потрясающей работе танцевальной пары никто не усомнился, кроме Елены Исинбаевой. Женщина решила, что Регине Тодоренко нужно многому поучиться.
Строгий член жюри уточнила, что претензий к Роману Костомарову у нее нет, а вот от Регины Тодоренко она ожидала большего. За артистизм женщина поставила паре оценку 5,9, при этом она подчеркнула, что в этом виновна супруга Влада Топалова. Все остальные судьи поставили по этому критерию высший балл – 6,0.
В ответ на критику Регина Тодоренко разрыдалась. Участница шоу ожидала чего угодно, но не снижение оценки за артистизм. Теледиве было очень обидно выслушивать речь Елены Исинбаевой.
"Тут не может быть слез. Я сейчас тоже заплачу! Никто меня не любит, только критикуют, за все, чтобы я ни сделала", – выпалила олимпийская чемпионка расстроенной Регине. Елена Исинбаева уточнила, что на льду пара не отразила сюжет фильма. По словам судьи, Регина Тодоренко не выложилась на полную мощность, поэтому ей стоит работать над собой еще больше, чем прежде.
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