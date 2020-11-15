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"Никто меня не любит": Исинбаева довела Тодоренко до рыданий

Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В седьмом выпуске шоу "Ледниковый период" начался скандал. Регина Тодоренко стала жертвой строгого судейства Елены Исинбаевой.
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14 ноября на "Первом канале" вышел новый эфир программы "Ледниковый период". Регина Тодоренко в союзе с Романом Костомаровым показали номер под музыку из кинофильма "Сибирский цирюльник". В потрясающей работе танцевальной пары никто не усомнился, кроме Елены Исинбаевой. Женщина решила, что Регине Тодоренко нужно многому поучиться.

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Елена Гаджиевна Исинбаева

Елена Гаджиевна Исинбаева спортсменка, прыгунья с шестом

Строгий член жюри уточнила, что претензий к Роману Костомарову у нее нет, а вот от Регины Тодоренко она ожидала большего. За артистизм женщина поставила паре оценку 5,9, при этом она подчеркнула, что в этом виновна супруга Влада Топалова. Все остальные судьи поставили по этому критерию высший балл – 6,0.

В ответ на критику Регина Тодоренко разрыдалась. Участница шоу ожидала чего угодно, но не снижение оценки за артистизм. Теледиве было очень обидно выслушивать речь Елены Исинбаевой.

"Тут не может быть слез. Я сейчас тоже заплачу! Никто меня не любит, только критикуют, за все, чтобы я ни сделала", – выпалила олимпийская чемпионка расстроенной Регине. Елена Исинбаева уточнила, что на льду пара не отразила сюжет фильма. По словам судьи, Регина Тодоренко не выложилась на полную мощность, поэтому ей стоит работать над собой еще больше, чем прежде.

Автор: 15 ноября 2020, 10:45 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
У тодоренко вообще с психикой беда, то смех беспричинный, то рыдания. Взяли в практику слезами оценки брать. На исымбаеву аж авербуша на кинулся так зло и гадко. Когда Ольге кузьминой поставила Тарасова ниже оценку, Ольга вела себя достойно . А авербуша сидел на месте ровно. Двойное гнилое дно
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