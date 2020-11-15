Вдова Шаинского оправдалась за заброшенную могилу композитора

Супруга Владимира Шаинского объяснила, почему семья до сих пор не установила на его могиле ни креста, ни памятника. Светлана привела веский агрумент.

Знаменитый композитор умер три года назад в возрасте 92 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Выяснилось, что семья перестала ухаживать за могилой Владимира Шаинского.

По данным СМИ, на месте захоронения музыканта есть только выцветшая фотография артиста. Как рассказала Светлана Шаинская, которая в настоящее время проживает в США, добраться к могиле мужа из Калифорнии она физически не может.

По словам вдовы композитора, после его смерти она уехала из страны вместе с детьми. Теперь же не может вернуться из-за пандемии коронавируса.

При этом женщина отметила, что у Владимира Шаинского помимо их общих наследников есть старший сын от второго брака, который мог бы позаботиться о благоустройстве его могилы. При этом она добавила, что он сейчас живет в Израиле. Вдова музыканта пообещала вернуться в Москву, чтобы привести в порядок место захоронения Владимира Шаинского.

Напомним, композитор написал сотни хитов. Их исполняли Людмила Гурченко, Людмила Зыкина, Анна Герман, Эдита Пьеха, Майя Кристалинская, Лев Лещенко, Эдуард Хиль, Иосиф Кобзон и многие другие певцы.