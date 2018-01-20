Умершего месяц назад Шаинского привезли в Москву

В столицу прибыл самолет с телом композитора Владимира Шаинского. Рейс из из Лос-Анджелеса благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево, передает ТАСС.
Церемония прощания с композитором пройдет в понедельник, 22 января, в Доме композиторов в Брюсовом переулке. После чего Шаинского похоронят на Троекуровском кладбище.
Напомним, знаменитый композитор скончался в США 25 декабря. Ему было 92 года.
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